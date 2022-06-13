ВСУ пытаются ворваться в Донецк? Что стоит за беспрецедентным огнём по столице ДНР

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Новости Украины

Ввиду непрекращающегося шквального огня по Донецку и другим городам ДНР, будут задействованы все дополнительные силы русских войск, и в первую очередь ВС РФ.

Об этом в экстренном обращении заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Использует запрещённые методы войны, обстреливаются спальные и центральные районы города, также под огнём сейчас находятся другие города и населённые пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы Союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – заявил Пушилин.

В то же время, по его словам, за сутки подавлено более 30 огневых точек ВФУ, а также уничтожен один командный пункт, однако у противника остаётся потенциал вести огонь по городам ДНР. В связи с этим глава республики объявил о рекомендации руководителям министерств и ведомств, а также частных предприятий задействовать на местах минимальное количество людей, а основной персонал перевести на дистанционную работу.

«В ближайшие дни рекомендую оставаться в безопасных местах всем гражданам республики и не оставлять без присмотра детей. Властями ДНР предпринимаются исчерпывающие меры, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасность граждан», – добавил глава республики.

Ситуацию анализирует военкор Александр Сладков. Он подчеркнул, что военные ДНР обороняют город, активно работает система ПВО.

«Это не случайно залетевший пакет снарядов, это заранее подготовленный сосредоточенный, массированный огневой налёт на жилые кварталы Донецка. Очень хотелось бы знать, способны ли мы на моментальный ответ оперативными средствами по Киеву, по местам проживания президента Украины, политиков и военачальников страны-врага?» – задался вопросом военкор.

В то же время он отметил риск того, что такое увеличение интенсивности огня может свидетельствовать о попытке наступления противника на Донецк с целью отвлечения русских войск от других направлений на Донбассе.

«Нет ли твердого убеждения в том, что этот беспрецедентный по мощности огневой налёт – не подготовка наступления ВСУ на Донецк, с попыткой прорвать нашу оборону, отвлекая силы ДНР и РФ от Северодонецкого котла?» – предполагает Сладков.

Опасения военкора разделяет и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, на попытки контрбатарейной борьбы со стороны защитников республики «противник отвечает очень быстро и активно, имея значительное превосходство в количестве стволов».

«Источники опасаются, что обстрелы могут стать прелюдией попытки противника прорвать фронт и ворваться в сам город (который прикрыт войсками сейчас не так, чтобы уж очень слабо, но и явно не слишком сильно), так как основные силы продолжают «биться лбом» об укрепления противника в районе Лисичанска и на Славянском направлении. Стратегического смысла для ВСУ в этом нет никакого, но тактический – очевиден: отвлечь силы с главного (на данный момент) направления удара и сохранить, таким образом, «выступ» в районе Лисичанск-Горское-Золотое. Но еще больше может быть пропагандистский эффект – хотя бы недолгое вторжение на территорию Донецка можно подать как «большую победу» ВСУ. Ну и просто для “самоудовлетворения” нацистов из рядов ВСУ – «пройтись по сепара»… В общем – Не дай Бог! Надеюсь, такой вариант командование ВС ЛДНР и ВС РФ учитывают», – написал Стрелков.

В свою очередь ополченец первой волны, волонтер, помогающий раненным бойцам ЛДНР и семьям погибших, писатель Александр Жучковский предполагает, что происходящее – террор чистой воды со стороны ВСУ, в связи с провалами на других фронтах и потерей территорий.

«Люди недоумевают по поводу того, что даже в 2014-м Донецк не подвергался таким кошмарным артналётам, как в 2022-м. Объяснение, мне кажется, простое. Тогда война шла всего несколько месяцев, и у противника были иллюзии о скорой оккупации Донецка – так сильно кошмарить город, в который планировалось скоро зайти, украинцы опасались. К тому же степень отмороженности украинских нацистов и обычных военных была ещё не столь высока, как теперь, спустя восемь лет. Сейчас, со вступлением в войну России, с потерей ВСУ многих территорий и постепенным окружением донбасской группировки, у них фактически остался единственный “козырь” – артиллерийский террор, массовое убийство мирного населения ДНР. Не знаю, что украинцы хотят из этого извлечь. Наверное, просто «моральное удовлетворение», – предполагает Жучковский.