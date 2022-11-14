ВСУ пытаются выбить российские войска с плацдарма под Очаковом

Украинские источники вчера поспешили сообщить об отступлении российской армии с Кинбурнской косы – последней части Николаевской области, контролируемой русскими войсками. Несмотря на то, что коса представляет собой узкую полоску суши, которую простреливает украинская артиллерия из соседнего Очакова, десант ВСУ удалось отбить. Но Киев готовит новую атаку, сосредотачивая катера и силы спецназа. Чтобы сорвать эти планы, несколько часов назад Россия нанесла серию превентивных ударов по Очакову, сообщил обозреватель Борис Рожин.

Коса важна, поскольку находится возле Очакова (где расположен тот самый центр подготовки морских диверсантов, курируемый англосаксами), а также позволяет контролировать морской путь к Николаеву – одному из важнейших портов на Черном море, который Киев хотел бы подключить к вывозу зерна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень важное место, оно дает нам возможность участвовать в контроле над Очаковом и Херсоном, над теми базами, с которых проводятся операции против нас. Конечно, ее надо удерживать. Вопрос в возможностях ее удержать – это должен сказать наш Генштаб. Но отступать до бесконечности нельзя, тогда мы действительно поставим под угрозу все завоевания, которые были достигнуты за эти восемь месяцев. Действовать по принципу Херсона и Харьковской области мы больше не должны», – считает генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников.

Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин утверждает, что приказ на захват косы уже отдан в Киеве.

«Потому что от Кинбурнской косы до Николаева всего 30 километров, это плацдарм, который необходимо держать. Наши отражают уже не первую попытку атаки, кстати. Это то жало, которое находится у нас и создает им неприятности. С точки зрения того, как использовать эту косу думают не только они, но и мы. Попытки захватить ее будут, несомненно, продолжаться», – прогнозирует Дандыкин.

Тем временем, украинские пропагандисты опубликовали несколько роликов с штурмовыми группами, отправляющимися на захват косы. Всего скорее, на кадрах запечатлены участники отражённых накануне атак.