19.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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ВСУ пытаются выяснить, сколько оружия увели у них из-под носа грузинские легионеры

Штаб оперативного командования «Восток» проводит расследование по факту хищения оружия и боеприпасов в одном из подразделений ВСУ в зоне так называемой ООС во время увольнения военнослужащих «Грузинского легиона» зимой нынешнего года.

Об этом официальный представитель Народной Милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко рассказал во время брифинга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что в украинской армии разгорается новый скандал, связанный с хищениями вооружения и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения.

«Штабом оперативного командования «Восток» проводится служебное расследование по факту хищения в 54-й отдельной механизированной бригаде оружия и боеприпасов во время увольнения 46-и военнослужащих 25-го батальона «Грузинский легион» в феврале этого года после конфликта с командиром бригады полковником Майстренко. По предварительным данным, уже сейчас ущерб, нанесённый бригаде, насчитывает 75 единиц оружия, в том числе 15 гранатомётов», – уточнил Марочко.

«Предположительно, данное оружие собиралось в отдельных схронах для последующей продажи криминальным группировкам Украины, которые участвуют в акциях оппозиции под руководством экс-губернатора Одесской области, а ныне лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили», – пояснил подполковник.

Марочко также сообщил, что рамках проведения расследования 16 мая в 54-ю бригаду ВСУ прибыл командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.