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13.08.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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ВСУ ранили защитника Донбасса и получили жесткий ответ

Новости УкраиныВ результате обстрела ВСУ одного из населённых пунктов Донбасса получил ранение один военнослужащий Луганской...

В результате обстрела ВСУ одного из населённых пунктов Донбасса получил ранение один военнослужащий Луганской Народной Республики.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На дебальцевском направлении каратели 2-го батальона 30-й бригады, выполняя преступный приказ комбрига Зиневича, с позиций в районе населённого пункта Луганское обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта район населённого пункта Нижнее Лозовое», – сказал он.

В результате обстрела получил ранение один защитник Донбасса. После боя он был эвакуирован в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

«Руководствуясь указаниями главы Республики и пунктом «д» дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника», – добавил Филипоненко.



Офицер подчеркнул, что потери украинских боевиков, понесённые в результате ответного огня, ещё уточняются.

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