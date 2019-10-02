ВСУ рапортуют о готовности к разведению войск в Петровском и Золотом

02.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения войск в Петровском и Золотом на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

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В Минобороны отметили, что упомянутые участки (Петровское и Золотое – ред.) имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения).

“Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей”, – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

Ранее Зеленский заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом. Впоследствии спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что восстановление разведения сил и средств в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

В ДНР подтвердили, что в Минске был согласован отвод сил в Петровском и Золотом, намеченный на 7 октября. Однако добавили, что по данным их разведки, ВСУ установили 178 мин в районе участка отвода сил.