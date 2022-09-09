ВСУ расширяют прорыв. Кремль переводит стрелки на Минобороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Харьковском направлении, где произошло успешное наступление ВСУ и прорыв фронта, сохраняется крайне тяжелая ситуация для ВС РФ

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военкор Александр Коц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Ситуация тяжелая. Если судить по карте уважаемого Рыбаря, то на этот момент пути снабжения группировки из Купянска отрезаны. ВСУ не пришлось выходить на перекресток в районе Веселого к Востоку от Балаклеи. Они рубанули артерию севернее. Остается неудобный путь снабжения с востока через Оскол, на юге водохранилища. Но подошедшие на севере, в Сеньково, украинские подразделения наверняка попытаются форсировать речку и отрезать дорогу, ведущую на юг, в сторону Песок-Редьковских», – отмечает автор.

«Также, судя по всему, будут стремиться на трассу, ведущую в Рубежное и Сватово, чтобы обхватить Купянск с востока. Впрочем, остается возможность снабжать группировку через тот же Оскол из ЛНР. Не хайвей, конечно, но пока об окружении я бы не говорил. Для полного окружения противник должен обрубить и эту возможность. И, судя по всему, скапливает для этого силы и прощупывает оборону к югу от Изюма на разных участках. Вчера, к примеру, западнее Малой Камышевахи ВСУ атаковали силами до батальона, 6 танков и 4 БТР. Вот, что мне оттуда пишут: «На нас пошло 6 танков 4 БТР. И батальон. Отбились. Буба взорвал себя (возможно, вызвал огонь на себя – ред.) и сказал по рации: «Прощайте мужики и рад был с вами служить. Ну их уе…али. Отошли. Буба – доброволец из Вологды. Сержант. Командир отделения мотострелковый роты добровольцев. Был старшим на опорном наблюдательном пункте. Спас молодых подчинённых». Изюму, как и Купянску, тоже нужны резервы», – подчеркивает Коц.

В свою очередь главком ВСУ Валерий Залужный утверждает, что под контроль Киева перешло 1000 квадратных километров за последние дни.

«Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед», – говорит Залужный.

Не слишком оптимистичная иноформация, обнародованная и военкором Владиславом Угольным

«1) Изюм не окружен. Как я писал 7 сентября, в случае прорыва между Изюмом и Купянском, снабжение может быть налажено через Оскол. При этом, по информации Рыбаря, в районе Сеньково водную преграду можно перейти вброд. Если так, существует угроза Боровой. А снабжение Изюмской группировки будет переориентировано на ЛНР. Что принесет свою долю хаоса и негативно повлияет на боеспособность наших войск. 2) Более глубокий прорыв на левом берегу Оскола, невозможен без поддерживающего удара из Славянска и Северска на Изюм и Красный Лиман соответственно. На Изюмском направлении, предварительно, все как обычно. Бессонов заявляет о поражении ударной группировки у Северска 7 сентября. Подтверждений этому нет, однако пока что форсирование Северского Донца (за исключением ДРГ) действительно не произошло. 3) Шевченково, вероятнее всего, потеряно. ВСУ публикует фото, заявляя о его контроле. Однако они не имеют привязке к географическим координатам. Соответственно, может быть неправда. С другой стороны, гарнизон Шевченково выполнил свой долг и задержал ВСУ. Держать там силы в условиях угрозы их окружения и боев перед Купянском — не рационально. 4) Потеря Шевченково обезопасила фланг ВСУ и создаёт предпосылки для наступления севернее. Об этом тоже говорилось 7 сентября. Хватит ли ВСУ сил для расширения фронта — один из главный вопросов ближайших двух дней. По плану к ним перебрасывают силы, которые могут быть использованы для развития наступления на Приморское — Великий Бурлук. Однако на данный момент свидетельств развития наступления туда не фиксируется. 5) В случае, если ВСУ пойдут севернее трассы Чугуев — Купянск, необходимо быть готовым к активизации ВСУ в районе Старого Салтова и повтора их попытки наступления между Терновой и Рубежным для демонстрации угрозы Волчанску. Это, впрочем, также требует больших сил и должен быть мониторинг возможности их развертывания там. 6) По линии рубежу Савинцы — Вишневое — Веселое — Кунье информации на данный момент нет. Как и о перерезании трассы Вишневое — Боровая у реки Оскол», – пишет Угольный в своем телеграм-канале.

Стоит обратить внимание на крайне удручающую пропагандистскую работу российской стороны, включая официоз и ведущие федеральные СМИ.

Так, имеющая своих военкоров на фронте газета «Известия» в публикации, датированной сегодняшним (!) числом, утверждает, что атаки на Балаклею…. провалились, хотя ВСУ еще вчера днем опубликовали свои фото в городе.

При этом пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать ситуацию вокруг Балаклеи.

«Что касается хода специальной военной операции, это к моему коллеге — Конашенкову», — сказал Песков, отвечая на соответствую

В принципе, ответ логичный, но Минобороны по этому поводу комментариев не дает.