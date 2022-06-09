ВСУ расстреляли город в ЛНР из РСЗО «Ураган». Много погибших

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Новости Украины

Тринадцать мирных жителей города Стаханов погибли под огнём реактивной артиллерии украинских вооружённых формирований.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала сюжет с места трагедии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Населённый пункт подвергся обстрелу дальнобойной артиллерии – РСЗО «Ураган». В сюжете показали, что, судя по осколкам и фрагментам ракет, реактивные снаряды были фугасные. Украинские нацисты били хаотично по всему городу, не жалея ни дома мирных жителей, ни городскую инфраструктуру.

«Пострадали социальные объекты: школы, больницы, педколледж, медколледж, общежитие техникума, где у нас беженцы находятся. На стадионе прямым попаданием разрушен самый большой зал, где занимались дети.

Очень жаль, что украинская власть в своей агонии, отступая, их войска, теряя позиции, пытаются убить как можно больше мирных граждан и разрушить как можно больше домов и социальных объектов на территории Донбасса», – сказал глава Администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

На данный момент количество погибших – 13 человек. Количество раненых уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы.