ВСУ расстреляли пассажирскую остановку «Школа» в Донецке – погибли женщины

Сергей Вредников.  
16.05.2024 20:21
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 312
 
Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


ВСУ нанесли удар по Донецку, в результате обстрелов погибли и получили ранения мирные жители.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ нанесли удар по Донецку, в результате обстрелов погибли и получили ранения мирные жители....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


В Петровском районе на остановке «Школа 106» под огонь попали мать и дочь. Мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. Также на операционном столе скончалась ещё одна женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле.

На видеокадрах волонтёра Андрея Лысенко две женщины, одна из которых убита, другая тяжело ранена. Она скончается в карете скорой помощи.

По данным СЦКК, огонь 155 мм снарядами вёлся из подконтрольного ВСУ н.п. Кураховка.

«Кроме того, обстрелами противника повреждено три жилых домостроения в Червоногвардейском районе Макеевки. Впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270», – также сообщил Пушилин.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть