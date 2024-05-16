ВСУ расстреляли пассажирскую остановку «Школа» в Донецке – погибли женщины

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ВСУ нанесли удар по Донецку, в результате обстрелов погибли и получили ранения мирные жители.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Петровском районе на остановке «Школа 106» под огонь попали мать и дочь. Мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. Также на операционном столе скончалась ещё одна женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле.

На видеокадрах волонтёра Андрея Лысенко две женщины, одна из которых убита, другая тяжело ранена. Она скончается в карете скорой помощи.

По данным СЦКК, огонь 155 мм снарядами вёлся из подконтрольного ВСУ н.п. Кураховка.

«Кроме того, обстрелами противника повреждено три жилых домостроения в Червоногвардейском районе Макеевки. Впервые при обстреле гражданской инфраструктуры противник применил бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270», – также сообщил Пушилин.