Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
08.09.2021 23:07 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

ВСУ расстреляли шахту в Донецке, идёт эвакуация горняков

Новости УкраиныУкраинские подразделения обстреляли из миномётов и обесточили вентиляцию одной из шахт Киевского района Донецка....

Украинские подразделения обстреляли из миномётов и обесточили вентиляцию одной из шахт Киевского района Донецка.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Донецка Александр Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Зафиксированы прилёты на расстоянии 400 м от вентиляционного ствола ГУП ДНР «Шахта имени  А.Ф. Засядько». Повреждена шахтная газовая труба подстанции ВПС-110 и кабель ввода на вентиляционный ствол (Яковлевка)», – написал Кулемзин.

При этом в Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе добавили, что в результате минометного обстрела ВСУ полностью обесточен вентилятор шахты.

«Зафиксированы повреждения вентилятора главного проветривания шахты. На данный момент проводится эвакуация 85 горняков на поверхность. Кроме того, повреждена газовая труба подстанции ВПС-110 вблизи вентиляционного ствола шахты», – сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее была информация, что под миномётным огнём ВСУ в Киевском районе Донецка тяжёлые ранения получили двое мирных жителей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть