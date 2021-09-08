ВСУ расстреляли шахту в Донецке, идёт эвакуация горняков

08.09.2021 23:07 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские подразделения обстреляли из миномётов и обесточили вентиляцию одной из шахт Киевского района Донецка.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Донецка Александр Кулемзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Зафиксированы прилёты на расстоянии 400 м от вентиляционного ствола ГУП ДНР «Шахта имени А.Ф. Засядько». Повреждена шахтная газовая труба подстанции ВПС-110 и кабель ввода на вентиляционный ствол (Яковлевка)», – написал Кулемзин.

При этом в Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе добавили, что в результате минометного обстрела ВСУ полностью обесточен вентилятор шахты.

«Зафиксированы повреждения вентилятора главного проветривания шахты. На данный момент проводится эвакуация 85 горняков на поверхность. Кроме того, повреждена газовая труба подстанции ВПС-110 вблизи вентиляционного ствола шахты», – сообщает Telegram-канал ведомства.

Ранее была информация, что под миномётным огнём ВСУ в Киевском районе Донецка тяжёлые ранения получили двое мирных жителей.