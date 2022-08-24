ВСУ расстреляли торговый центр в Донецке

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Новости Украины

Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по территории ТЦ «Галактика» в Кировском районе Донецка.

Видео и фото публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Есть информация о повреждении фасада и кровли здания, кроме того произошло возгорание поддонов со стройматериалами.

Персонал торгового центра был оперативно эвакуирован, работают спасатели.

По предварительным данным Штаба теробороны ДНР, на данный момент пострадавших нет.

По жилому району били 152-мм артиллерией с направления Красногоровки, где расположены позиции ВСУ.

«В Донецке пылает ТЦ «Галактика»! Это вам за ТЦ в Кременчуге!» – злорадствует в своём тг-канале называющий себя «политическим экспертом» член радикальной группировки УНА-УНСО Назар Приходько.