ВСУ разбегутся, как крысы, вся Европа будет нам благодарна – Жириновский

10.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Когда Россия присоединит Украину, никаких партизанских движений в западноукраинских лесах не будет, потому что современные украинские бандиты, привыкшие лишь пьянствовать и мародерствовать, разбегутся, как крысы, не оказав никакого сопротивления.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, Россия возьмёт Украину под контроль и присоединит к себе, но мы же знаем украинские партизанские движения, там же упоротых полно, они же по лесам будут сидеть, и убивать русских людей, которые там будут жить и править», – предположил радиоведущий.

«Не согласен. Мы берём окончание Второй мировой войны, и с 1945 по 1955 год НКВД, потом МГБ ловили их по лесам Западной Украины. Десять лет ушло, погибли тысячи советских партийных работников, комсомольцев, военнослужащих. Сейчас этого ничего не будет», – заверил Жириновский.

«[Сейчас] это уголовники, это трусливые люди, которые нигде не воевали, – пояснил политик. – Там (в конце 40-х – ред.), когда они ушли в леса, или в Прибалтике «лесные братья», это последствия огромной войны, когда всё взорвалось, когда все принципы были нарушены. Сейчас же тишина».

«Они пьянствуют – наркотики, проститутки, грабят, мародёрствуют. Отдыхают в Эмиратах, в Турции. Им жить хочется! Какие леса, они же из города никуда не выйдут, в трамвай не сядут никуда. Кто сегодня пойдёт в леса, без туалета тёплого, без питания, без постели, с чем? С автоматом чужим и с пустым рожком? И что он будет делать? Вы думаете, будут цепи русских солдат идти по лесу? Всё будет сожжено моментально, уничтожено, везде, где будет видно, что где-то скрываются бандиты. Поэтому никто никуда не пойдёт. Никто не окажет сопротивление, разбегутся, как крысы», – спрогнозировал Жириновский.

«Правильно я понимаю, что войны не избежать?» – уточнил ведущий.

«Это нельзя назвать войной, это бандитизм. Война – это когда противостоят армии. Вот, советская и немецкая армии – это война. А это бандитизм, это ликвидация бандитских формирований на территории Украины, которые угрожают нашим соотечественникам, гражданам России, у которых российские паспорта, и в целом гражданскому населению Украины. Это бандитизм, вся Европа должна будет нам благодарна, что мы это сделаем», – ответил лидер ЛДПР.