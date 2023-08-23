ВСУ разбомбили станцию скорой помощи в центре Донецка   

Сергей Вредников.  
23.08.2023 14:22
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Утром 23 августа украинские террористы устроили массированный артобстрел центра Донецка.

Об этом сообщили местные новостные каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утром 23 августа украинские террористы устроили массированный артобстрел центра Донецка. Об этом сообщили местные...

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Около часа Ворошиловский и Киевский районы столицы ДНР подвергались обстрелу 155-мм орудий. Повреждено множество жилых домов, также пострадала станция скорой помощи – выбиты окна, дежурные комнаты посекло осколками.

Судя по опубликованным кадрам, стреляли ВСУ подло, с выдумкой – делая между выстрелами большие паузы, чтобы жители успевали выйти.

Информации о погибших и раненых не поступало.

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