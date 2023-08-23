ВСУ разбомбили станцию скорой помощи в центре Донецка   

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Утром 23 августа украинские террористы устроили массированный артобстрел центра Донецка.

Об этом сообщили местные новостные каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около часа Ворошиловский и Киевский районы столицы ДНР подвергались обстрелу 155-мм орудий. Повреждено множество жилых домов, также пострадала станция скорой помощи – выбиты окна, дежурные комнаты посекло осколками.

Судя по опубликованным кадрам, стреляли ВСУ подло, с выдумкой – делая между выстрелами большие паузы, чтобы жители успевали выйти.

Информации о погибших и раненых не поступало.