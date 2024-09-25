ВСУ разграбили экономическую базу Курской области — сенатор

Елена Острякова.  
25.09.2024 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 687
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, Экономика


Восстановление временно захваченных ВСУ 9 районов Курской области будет стоит бюджету РФ 60,8 млрд руб.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Восстановление временно захваченных ВСУ 9 районов Курской области будет стоит бюджету РФ 60,8 млрд...

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«Фактически нацистские банды ВСУ, перейдя государственную границу, занялись террором, уничтожением мирных жителей (женщин, детей, стариков), практически разграбили экономическую базу Курской области, создали концлагеря, занялись мародерством. Все это очень больно ударило по населению нашего Курского края. Более 150 тыс человек оказались вынужденными переселенцами», – сказал Кондратьев.

Он предложил создать рабочую группу, чтобы подготовить законопроекты о восстановлении Курской области.

В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин дал «четкие внятные поручения правительству».

«Никогда никто не бросит жителей Курской области с их бедой», – сказала Матвиенко.

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