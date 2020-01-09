ВСУ разместили на Луганщине новую военную технику

09.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Вооруженные силы Украины в нарушение Минских договоренностей продолжают размещать тяжелую технику вблизи линии соприкосновения в так называемой зоне «ООС».

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ в населенном пункте Станица Луганская за пределами участка разведения отмечается нахождение одной зенитной установки ЗУ-23 калибра 23 мм. В районе населенного пункта Попасная – зоне ответственности 72-й бригады, – зафиксировано нахождение одного бронетранспортера МТ-ЛБ», – рассказал он.

При этом Иван Филипоненко отметил, что данный факт был зафиксирован представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.