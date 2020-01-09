09.01.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

ВСУ разместили на Луганщине новую военную технику

Вооруженные силы Украины в нарушение Минских договоренностей продолжают размещать тяжелую технику вблизи линии соприкосновения в так называемой зоне «ООС».

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В зоне ответственности 46-й бригады ВСУ в населенном пункте Станица Луганская за пределами участка разведения отмечается нахождение одной зенитной установки ЗУ-23 калибра 23 мм. В районе населенного пункта Попасная – зоне ответственности 72-й бригады, – зафиксировано нахождение одного бронетранспортера МТ-ЛБ», – рассказал он.

При этом Иван Филипоненко отметил, что данный факт был зафиксирован представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть