ВСУ разрешили вырубать ценные леса ради строек бункеров – чтобы спрятаться от русских ударов

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ВСУ строить военные части на землях, имеющих статус особо ценных, – для маскировки от русских ударов.

«Он предоставляет право ВСУ, другим военным формированиям пользоваться лесами и особо ценными землями, а это значит, что располагать там свои подразделения. У нас в стране более тысячи воинских частей, это только в ВСУ. И те старые места, которые есть, они, как правило, строились еще в советское время и все о них знают русские, и первые ракеты, которые мы помним, они были направлены именно туда.

Сейчас не хватает мест для учебных центров. Поэтому нам нужно быстро принять этот законопроект, для того чтобы дать право нашим военным скрытно располагаться в наших лесах, чтобы потом не было проблем, как у нас когда-то было исторически, и нам не пришлось самим идти в те леса, рыть укрытия», – пояснил депутат Роман Костенко.