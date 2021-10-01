ВСУ разрушили важное оборудование рабочей шахты Донецка

01.10.2021 21:33 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате массированного обстрела ВСУ окраин Донецка было повреждено оборудование шахты.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обстрел проводился из запрещённых Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и 120 мм минометов. Всего было выпущено тридцать восемь снарядов и мин.

«Украинские боевики 25 бригады по приказу военного преступника Зенченко открыли массированный огонь по пригороду города Донецка. В результате обстрела зафиксированы повреждения на шахте им. Засядько», – говорится в сообщении.

В результате обстрела было повреждено множество важного оборудования – здание вакуумно-насосной станции, дегазационный трубопровод, предназначенный для выкачивания метана из шахты, кабельные вводы, питающие вентилятор главного проветривания и подъем воздухо-подающего ствола.

Военный корреспондент НМ ДНР Павел Фоменко сообщил, что это не первый случай обстрела ВСУ этой шахты за последнее время.

«Только за этот месяц это уже второй случай обстрела шахты им. Засядько – 8 сентября был повреждён вентилятор главного проветривания шахты. Жертв среди гражданского населения, к счастью, удалось избежать», – сказал он.

О последствиях обстрела рассказал главный механик шахты Андрей Крищенко.

«Нет напряжения, ничего не можем делать. Была остановка главного вентилятора, шахта была без проветривания. Запустили резервный, пока работаем… Думаю, восстановим электронапряжение в течение суток-двух. А все остальные работы будут зависеть от ситуации, которая сложится», – сообщил механик.