03.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ развернули террор в захваченных посёлках: Боевики жгут дома

ВСУ развернули настоящий террор против мирных жителей захваченных ранее посёлков Гладосово и Металлист под Горловкой, аналогичная угроза нависла над населением Чигарей.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ярким примером оплошности украинских СМИ стало вчерашнее искажение обстановки в оккупированных ВСУ населённых пунктах. Так, всем известно, что уже полгода населённые пункты Гладосово и Металлист (Травневое) находятся в оккупации украинских террористов.

По данным местных жителей за этот период из посёлков без вести пропало семь человек, более сорока жителей были насильно изгнаны из своих домов, до тридцати были вынуждены переселиться к родственникам. Из брошенных домов украинские террористы вывезли более восьми грузовых автомобилей с награбленными у местных жителей личными вещами.

После опустошения домов украинские боевики сожгли часть домов. При этом, в посёлки раз в две недели прибывают каратели, которые проводят новые зачистки», – заявил полковник.

ВС ДНР располагают информацией о том, что подобные действия украинцы начали проводить против жителей Чигарской балки на окраине населённого пункта Южное.

«Так, только за последние два дня, каратели 24 омбр сожгли девять домов местных жителей. Данными преступными действиями каратели заставляют жителей Чигарей покидать свои жилища, чтобы у наиболее состоятельных можно было вынести понравившееся имущество, а затем использовать брошенные дома в качестве позиций для обстрелов территории ДНР. Об этих фактах нам сообщают сами жители посёлка Южное», – отметил Басурин.

Действия по разграблению трёх посёлков украинские боевики стали предпринимать из-за слухов из штаба ООС о том, что в ближайшее время командование намерено оставить невыгодные для себя позиции, в которых за полгода потеряло более роты украинских боевиков, сказал Басурин.

«Таким образом, наши предположения полностью подтвердились: «ползучее наступление» – есть насильственный захват имущества мирных жителей в «серой зоне», разграбление жилых домов, а затем их уничтожение», – заявил представитель оборонного ведомства Республики.