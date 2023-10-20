ВСУ решили наступать на Купянском направлении

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Украинские вооруженные формирования предприняли попытку наступления на Купянском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, подполковник в отставке из ЛНР Андрей Марочко.

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Ссылаясь на свои источники, он рассказал, что ВСУ предприняли попытку наступления на этом направлении широким фронтом. Эксперт отмечает, что задействования такого количества сил и средств со стороны противника здесь давно не было.

«Время и военно-политическая обстановка в мире не играют на руку Зеленскому, и он это понимает. Поэтому сейчас ему в очень срочном порядке нужно предпринимать хотя бы какие-то попытки для того, чтобы добиться результата на линии боевого соприкосновения. Все мы знаем, что на южном направлении у ВСУ отмечены провалы. Сейчас, скорее всего, украинские боевики переключились на восточный фланг, то есть на северное направление. Следовательно, теперь основными своими задачами командование украинских вооруженных формирований ставит достижение успеха в районе Сватово, Кременной и Купянска», – сказал Марочко в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, при попытке прорыва российской обороны была задействована бронетехника и даже авиация.

«Это все говорит о том, что Зеленский пытается предпринять отчаянные попытки достичь хотя бы минимальных успехов на линии фронта, чтобы уже аргументированно клянчить у Запада вооружение, технику и боеприпасы», – говорит подполковник.

Он считает, что новых поставок боеприпасов в тех количествах, которые обеспечивал Запад, Зеленский уже вряд ли дождётся, поскольку сейчас денежные и военные ресурсы перенаправляются сразу ещё на два направления – Тайвань и Израиль.

«Наши подразделения, в свою очередь, сейчас выполняют задачи, поставленные командованием. Если мы говорим про обеспечение, то многие проблемные вопросы уже решены. В наши подразделения поступает в больших количествах новое вооружение, техника, современные образцы. Поступают они на фронт, как говорится, с пылу с жару, в тех объёмах, который может обеспечить российский ВПК. Причём хочу отметить, что ВПК ежемесячно наращивает объёмы поставок. Это естественно, играет на руку нашим подразделениям, потому что высокоточные боеприпасы и современные средства поражения уменьшают потери среди личного состава и повышают эффективность поражения целей», – резюмировал Марочко.