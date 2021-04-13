ВСУ решили научить офицеров НАТО материться

ВСУ решили научить офицеров НАТО материтьсяНовости Украины
В сети появилось фото «Памятки офицеру НАТО по толкованию терминологии и выражений для общения с украинскими военными».
«Документ» у себя в Facebook опубликовал украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В памятке латиницей написаны «термины и выражения», в 99 процентах матерные, после чего идёт толкование на украинском языке. Фактически инициаторы расписали основные штатные ситуации будней ВСУ.
«TO PIZDEC JAKIYS – сложная тактическая/оперативная обстановка, которая грозит значительными потерями;
BLJAAAA – обозначение крайне небезопасной ситуации, существует вероятность, что вы этого не выдержите;
POVNIY PIZDES – крайне неблагоприятная оперативная/тактическая обстановка….» – разъясняют всушники своим натовским покровителям.
Спасибо!
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