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13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина
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ВСУ решили научить офицеров НАТО материться

Новости Украины

В сети появилось фото «Памятки офицеру НАТО по толкованию терминологии и выражений для общения с украинскими военными».

«Документ» у себя в Facebook опубликовал украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В памятке латиницей написаны «термины и выражения», в 99 процентах матерные, после чего идёт толкование на украинском языке. Фактически инициаторы расписали основные штатные ситуации будней ВСУ.

«TO PIZDEC JAKIYS – сложная тактическая/оперативная обстановка, которая грозит значительными потерями;

BLJAAAA – обозначение крайне небезопасной ситуации, существует вероятность, что вы этого не выдержите;

POVNIY PIZDES – крайне неблагоприятная оперативная/тактическая обстановка….» – разъясняют всушники своим натовским покровителям.


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