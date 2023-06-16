ВСУ рвутся на левый берег Днепра и готовятся возобновить застопорившееся наступление

Олег Кравцов.  
16.06.2023 08:28
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вооруженные формирования киевского режима пока приостановили активную фазу наступления на южном участке фронта.

При этом военные источники указывают: на планы ВСУ повлияло ухудшение погоды, но при этом противник накапливает силы для повторных атак, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Вооруженные формирования киевского режима пока приостановили активную фазу наступления на южном участке фронта. При...

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В 23.17 тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком «Рыбарь», сообщил о возобновлении боев на Запорожском направлении.

«Час назад снова завязались танковые бои. Наступление ВСУ будет развиваться по двум направлениям: Орехов — Даниловка и Орехов — Токмачка. По данным радиоперехвата, в очередной атаке планируется задействовать уцелевшие подразделения 47-й омбр и 65-й омбр ВСУ в две волны (общая численность — до 20 тысяч человек).

Скажем честно: в 20к человек на Ореховском участке верим слабо. Вероятнее всего, это расчёт на весь фронт. С нашей стороны ВС РФ к атакам готовы и с нетерпением ждут боя, а сейчас успешно противостоят наступлению», – говорилось в публикации.

Утром аналитики проекта добавили:

«Обстановка на Времьевском выступе остается достаточно напряженной, противник продолжает вести атаки на рубеже Макаровка — Урожайное.  Тем не менее российские войска ведут активную оборону, не позволяя украинским формированиям развить локальный успех.

На Запорожском направлении ВСУ стянули силы к передовой в районе Орехова и Гуляйполя, готовясь к очередной попытке контрнаступления. Российское командование предпринимает все необходимые меры для укрепления обороны на данном участке».

Под конец дня тревожные новости пришли из Новой Каховки на левом берегу Днепра.

«Прямо сейчас под Новой Каховкой идет стрелковый бой. ВС РФ, предположительно, отражают попытку высадки десанта ВСУ», – сообщил военкор «Известий» Эмиль Тимашев.

Отмечалось, что стрельбу слышали в Таврийске и Соснах.

«В течение получаса идет интенсивный обстрел, звуки взрыва, все доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции», – рассказал сотрудник российской ВГА Новой Каховки с позывным «Тайфун».

Что именно происходило в районе Новой Каховке, на сейчас достоверной информации нет. Но ниже по течению Днепра тоже было горячо.

«На Херсонском направлении украинский десант высадился на островах в районе Алешек и сумел там закрепиться. По противнику ведется постоянный артиллерийский огонь, однако ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра», – сообщил сегодня канал Звинучука в итоговой сводке за вчерашний день.

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