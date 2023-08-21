ВСУ рвутся на юг – бои идут уже в центре Работино

Михаил Рябов.  
21.08.2023 18:03
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Запорожье


ВСУ уже со вчерашнего дня контролируют центральную часть села Работино в Запорожской области, утверждает волонтер Владимир Романов.

Противник надеется добиться отступления российских сил и прорываться к Токмаку – первому сравнительно крупному населенному пункту, а затем продолжить продвижение к Мелитополю, чтобы разрезать «сухопутный коридор» в Крым.

ВСУ уже со вчерашнего дня контролируют центральную часть села Работино в Запорожской области, утверждает...

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«Работино на американских картах выглядит так. Туда брошены огромные силы ВСУ, они надеются на прорыв к городу Токмак, а потом на Васильевку и на Мелитополь», – комментирует политолог Сергей Марков.

Телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает о нанесении ударов по ВСУ.

«Армия России контратакует. Наша тактическая авиация отправила несколько УФАБ -500М-62 по скоплению противника в северной окраине Работино. Наши подтягивают резервы».

Такие же данные приводит канал добровольческих батальонов «Шторм.Осетия» и «Алания» из Северной Осетии.

«Работино. Идёт бой. Действительно есть продвижение ВСУ, но без закрепления. Выбиваются нашими бойцами. Молимся за парней! Обстановка тяжёлая».

Представитель действующей в Запорожской области организации «Вместе с Россией» Владимир Рогов сообщает об отступлении российских сил с части позиций.

«Противник ввёл в бой дополнительные подразделения из стратегического резерва 10-го АК. Часть из них попытались забросить в центр села на броне.  Не менее пяти единиц вражеской техники были тут же уничтожены.

В целях сохранения жизней наших бойцов было принято решение оставить несколько наших опорников в районе н.п. Вербовое.

После захода на эти позиции боевиков ВСУ они были накрыты нашей артиллерией, которая на данный момент продолжает уничтожать нацистов на предварительно хорошо изученном и пристрелянном рельефе.

В северной и центральной части Работино продолжаются тяжёлые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности».

Обозреватель Борис Рожин полагает, что Киев мог отдать приказ не считаться с потерями накануне т.н. «дня незалежности».

«Не удивлюсь, если перед командованием противника стоит задача любой ценой взять Работино к 24 августа», – написал Рожин.

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