ВСУ рвутся в сторону Мариуполя по самому короткому пути

Бывший советник министра обороны Украины казачий атаман Алексей Селиванов, в 2014 году вынужденный покинуть Киев и переехавший в ЛНР, рассказывает в авторской колонке для «ПолитНавигатора» о ситуации на фронте.

…Украинский тикток трубит о перемогах. В сеть запустили сотни однотипных роликов, где техника ВСУшников проезжает мимо каких-то хат или сами они размахивают флагами на фоне трудно идентифицируемых строений. Сопровождается это все надписями в духе «18 км до Мелитополя» или «15 км до Мариуполя».

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На поверку оказывается, что видео старое, времен «перегруппировки» Русских войск из-под Харькова. Там, где укропам, собственно, практически никто не противостоял. А где противостоял, как БАРСы «Кубань» и «Русский легион», там укропы быстренько останавливались. Так что, информационная атака, как всегда, идет далеко впереди фактической.

В реальности же события развиваются так, как мы и писали до этого. Основным направлением выбран «стык» между Запорожской областью и ДНР, где стоят регулярные части Минобороны России. Направление выбрано потому, что по прямой здесь ближе всего до Азовского моря. И до Мариуполя.

Дело в том, что слишком глубоко вклиниваться в нашу оборону украинцы не хотят – опасно. Тогда они подвергаются риску получить фланговые удары и попасть в «котел». А здесь расстояние самое короткое. Плюс, Мариуполь – достаточно крупный город, ставший одним из символов нынешнего военного конфликта. Заход украинцев хотя бы на окраины Мариуполя стал бы громким успехом украинской пропаганды.

Но удержать Мариуполь войска Зеленского могли бы только в случае обрушения русского фронта. А это невозможно без дестабилизации обстановки внутри России. Именно в этом смысле надлежит рассматривать все эти атаки диверсантов на Белгородскую и Брянскую области, запуск беспилотников по Москве, Краснодару и Воронежу, разнообразные попытки атаковать Черноморский флот. Как видим, у укропов либо получается не особенно удачно, либо они пока берегут основные козыри.

Главное, что пока не получилось у ВСУ – поддерживать темп. Укронаступ, вопреки всем нашим пессимистическим прогнозам, потерял темп. Русские солдаты показали себя великолепно. Кадры сожженной западной техники, затрофеенные нами «Леопарды» и «Бредли» – большая идеологическая победа. Теперь посмотрим, сможет ли военно-государственная бюрократия России полностью реализовать этот пропагандистский успех. Даже производитель «Леопардов», концерн «Рейнметалл», тоже «получил своё» – его акции значительно упали. Оказывается, западную технику можно и нужно жечь.

Расслабляться рано, ведь потери наступающих, согласно военной науке, всегда больше потерь обороняющихся. Впрочем, пока соотношение потерь, по словам очевидцев, очень неплохое – один к десяти в нашу пользу. Войска Зеленского еще готовы оплачивать медийные победы – группировка ВСУ на основном направлении удара достигает 60 тысяч личного состава.

ВСУ все еще имеет возможность бросать в бой все новые и новые подразделения и технику. От Большой Новоселки, которая стала центром операции, укропы рвутся в сторону Мариуполя. Но могут и изменить направление, попытавшись перерезать трассу «Донецк-Волноваха-Мариуполь». И в том, и другом случае, они уничтожили бы сухопутный коридор, от которого зависит снабжение нашей Южной группировки. Думаю, в ближайшее время последуют попытки удара по Крымскому мосту. Враг может попытаться ударить по нему ракетами Storm Shadow или ATACSM, если их ему поставят или уже поставили американцы. Одна ракета значительных повреждений мосту не нанесет, значит, ожидать стоит массированной атаки. А для этого врагу надо расширить свой плацдарм у Большой Новоселки, чтобы подтянуть туда пусковые установки и обеспечить отсутствие в этом районе российской ПВО.

Главный вывод, который можно сделать на сегодняшний день – триумфального прорыва у укропов не получилось. А это значит, они будут задействовать дополнительные сценарии. Которые у них однозначно есть. Но сценарии контрудара должны быть и у нас. Очень часто неудавшаяся атака приводит к успешному контрнаступлению того, кого перед этим атаковали. Если укроп втянется на глубину 15-20 километров, то грех будет не ударить по его флангам. А значит, ждем Русского наступления!