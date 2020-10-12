ВСУ с нацбатами готовятся принять быструю смерть со стороны моря

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В рамках военных учений «Объединённые усилия 2020» боевики запрещенного в РФ полка «Азов» совместно с военнослужащими ВСУ провели учения «по отражению российского десанта с моря».

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе «Азова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бойцы «Азова» совместно с батальонной тактической группой одной из десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины успешно провели масштабный маневр по отражению вражеского десанта на побережье Азовского моря», – говорится в сообщении.

В сюжете видно, как группа украинских военных, при поддержке нескольких танков и вертолётов, вышла к побережью, постреляла в чистое море, после чего оперативно отступила.

«Украинские силы полностью разгромили условного врага и восстановили утраченное положение, продемонстрировав высокую боеспособность и слаженность», – похвастались в пресс-службе.