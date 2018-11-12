ВСУ саботировали планы командования по срыву выборов в ДНР

12.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Вопреки пожеланиям своего командования, украинские военнослужащие практически отказались от обстрелов территории ДНР в день выборов главы и депутатов Народного совета республики.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на стремление политического руководства и военного командования Украины сорвать выборы в Донбассе, мы констатируем значительное снижение количества обстрелов в день голосования вдоль всей линии соприкосновения. Это говорит о том, что большинство украинских военнослужащих не остались равнодушными к судьбе Донбасса и своими действиями по саботированию планов вышестоящего командования поддержали законное волеизъявление граждан республики», – рассказал Эдуард Басурин.