ВСУ сами себе подожгли склад с боеприпасами – он взлетел на воздух

21.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне украинской карательной операции на Донбассе обиженный из-за избиений со стороны пьяных сослуживцев солдат ВСУ поджёг склад с боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время распития спиртных напитков на позиции в районе населённого пункта Водяное между военнослужащими возникла ссора, которая переросла в драку. Сержанты Хлопко и Сотников избили солдата Кривко, который из мести в ночное время поджог блиндаж с обидчиками. В результате пожара ожоги третьей степени получил сержант Хлопко, который доставлен в госпиталь города Красноармейск.

По данному факту сотрудниками военной прокуратуры Объединенных сил возбуждено уголовное дело в отношении солдата Кривко по статье покушение на убийство», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона может обвинить в произошедшем защитников Донбасса.

«С целью исключения случаев фальсификации данных происшествия и обвинению НМ ДНР в обстреле данный инцидент в оперативном порядке доведен до представителей украинской стороны в СЦКК, также Вашему вниманию предоставлено видео доказательство», – добавили в НМ ДНР.