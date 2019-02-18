18.02.2019

Украинские подразделения активно используют комплексы радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть нарушения Минских договорённостей о разведении сил и средств.

Об этом сообщает пресс-служба Народной Милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в течении дня, в соответствии с уведомлением СЦКК, на части территории Республики работал БЛА ОБСЕ дальнего радиуса действия «Camcopter S-100». В 14.55 к нам поступила информация о том, что СММ ОБСЕ утратила контроль над данным БЛА. После этого, с целью поиска летательного аппарата ОБСЕ в район, где предположительно была потеряна связь с БЛА, отправлен поисковый отряд НМ ЛНР», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, уже через час в районе населённого пункта Червоногвардейское был обнаружен на земле горящий беспилотник ОБСЕ.

«В указанном районе выставлено оцепление, возгорание БЛА устранено. На место падения БЛА выдвинулись представители СЦКК для дальнейшего разбирательства», – отметили в ведомстве.

В Народной милиции ЛНР подчеркнули, что ВСУ продолжают использовать комплексы радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ, чтобы аппараты не могли фиксировать сосредоточение запрещённого Минскими соглашениями вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения.

«Мы неоднократно заявляли об использовании ВСУ комплексов РЭБ для противодействия БЛА СММ ОБСЕ, которые проводят воздушную разведку районов вблизи линии боевого соприкосновения, где киевские силовики сосредоточили запрещенное вооружение и технику.

Информацию о нахождении комплексов РЭБ ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, подтверждают в своих отчетах наблюдатели Миссии ОБСЕ», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что 16 февраля украинскими СМИ была опубликована информация о проведении в учебно-тренировочном центре «Десна», успешных испытаний специального радиокомплекса для борьбы с дронами, который блокирует все типы БПЛА на значительных дистанциях.