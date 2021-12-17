ВСУ сбросили бомбу на пожарную часть ДНР

17.12.2021  20:37 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В зоне «ООС» украинские каратели сбросили самодельную бомбу на здание пожарной части МЧС Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в экстренном сообщении НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В зоне «ООС» украинские каратели сбросили самодельную бомбу на здание пожарной части МЧС Донецкой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Удар был нанесён солдатами 30-й механизированной бригады ВСУ по зданию МЧС, расположенному в населённом пункте Гольмовский, под Горловкой. На спасателей была сброшена бомба, сконструированная на основе гранаты ВОГ-17.

Примечательно, что сотрудники именно этой пожарной части, находящийся в непосредственной близости от линии фронта, неоднократно ликвидировали пожары, вызванные украинскими обстрелами.

«Видимо именно это обстоятельство не устраивало украинских карателей, и они провели акцию устрашения, в результате которой повреждено здание пожарно-спасательной части. По счастливой случайности никто из спасателей и мирных граждан не пострадал», – сообщили в ведомстве.

В ответ на теракт защитники Донбасса открыли ответный огонь по месту запуска беспилотника. Потери ВСУ пока неизвестны.

«Предупреждаем украинских боевиков! Любые попытки дестабилизировать обстановку и запугать наших граждан, а также создать угрозу их жизни и здоровью будут жестоко пресекаться», – заявили в НМ ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть