ВСУ сбросили бомбу на пожарную часть ДНР

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Новости Украины

В зоне «ООС» украинские каратели сбросили самодельную бомбу на здание пожарной части МЧС Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в экстренном сообщении НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Удар был нанесён солдатами 30-й механизированной бригады ВСУ по зданию МЧС, расположенному в населённом пункте Гольмовский, под Горловкой. На спасателей была сброшена бомба, сконструированная на основе гранаты ВОГ-17.

Примечательно, что сотрудники именно этой пожарной части, находящийся в непосредственной близости от линии фронта, неоднократно ликвидировали пожары, вызванные украинскими обстрелами.

«Видимо именно это обстоятельство не устраивало украинских карателей, и они провели акцию устрашения, в результате которой повреждено здание пожарно-спасательной части. По счастливой случайности никто из спасателей и мирных граждан не пострадал», – сообщили в ведомстве.

В ответ на теракт защитники Донбасса открыли ответный огонь по месту запуска беспилотника. Потери ВСУ пока неизвестны.

«Предупреждаем украинских боевиков! Любые попытки дестабилизировать обстановку и запугать наших граждан, а также создать угрозу их жизни и здоровью будут жестоко пресекаться», – заявили в НМ ДНР.