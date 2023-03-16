ВСУ сформировали 70-тысячную группировку на запорожском направлении

На запорожском направлении ВСУ сконцентрировали 70-тысячную группировку войск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Большая часть этой группировки, по мнению Рогова, не может быть задействована в наступлении, потому что обороняется в районе Угледара.

«Свыше 30 тысяч. 40 тысяч пока все-таки нет, но если мы говорим именно о южной части запорожского фронта, потому что часто запорожским фронтом называется все, включая и угледарское направление, но Угледар – это Донецкая Народная Республика. Да, оперативно это идет полное взаимодействие, потому что невозможно вычленить какую-то часть», – сказал чиновник.

«Если люди посмотрят, то увидят, что внутренний радиус у боевиков ВСУ по переброске войск, личного состава, бронетехники, боеприпасов и так далее идет от Угледара, непосредственно из Гуляйполя, Орехов и до Степногорска, до берегов Днепра. И на правом берегу – это Марганец, Никополь – те населенные пункты, из которых обстреливается Запорожская АЭС и город Энергодар.

Если брать запорожский фронт, как фронт, то это свыше 70 тысяч боевиков. Более, чем внушительное количество, но надо понимать, что значительная часть из них скована на угледарском направлении и, соответственно, наступать на юг, в сторону Токмака вплоть до Азовского моря не смогут», – заявил Рогов.