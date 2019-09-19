ВСУ скрывают от журналистов запрещенную технику у линии фронта

19.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинское командование ограничивает работу СМИ в зоне проведения «ООС», не допуская журналистов в места расположения запрещённой техники и вооружения, в то же время, организовывая для них фейковые материалы, дискредитирующие НМ ЛНР

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, полученной от источника в рядах ВСУ, в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север» прибыли представители иностранных информационных агентств.

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«Ввиду многочисленных фактов нарушения Минских соглашений киевскими силовиками, в частности, размещения вблизи линии соприкосновения запрещённого вооружения, командование «ООС» пытается не допустить распространения подобных дискредитирующих фактов в медиапространстве. С этой целью украинским командованием было принято решение ограничить сектор работы журналистов и исключить освещение обстановки в зоне разведения сил и средств в населённом пункте Золотое», – рассказал Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что в данном районе сосредоточено наибольшее количество военной техники и вооружения ВСУ, о чём неоднократно сообщали в своих отчётах наблюдатели СММ ОБСЕ.

«Указания командирам подразделений о недопущении представителей СМИ в район разведения дал командующий ОТГ «Север» генерал-майор Олег Микац. В свою очередь для представления иностранным журналистам возможности снять интересный материал Микац поставил задачу подразделениям сил специальных операций организовать вблизи линии соприкосновения вооруженную провокацию с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции в обстрелах», – добавил Иван Филипоненко.