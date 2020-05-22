22.05.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Украина
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ВСУ снова открыли огонь по энергетикам и наблюдателям СЦКК в ЛНР


Украинские подразделения нанесли удар из СПГ по энергетикам и наблюдателям СЦКК, когда ремонтники пытались восстановить высоковольтную ЛЭП, питающую Алчевский меткомбинат.

Об этом сообщает Представительство ЛНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные формирования Украины, вновь подвергли обстрелу из СПГ-9 ремонтную бригаду энергетиков ГУП ЛНР «РСК» и наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК, во время повторной попытки проведения работ по восстановлению высоковольтной линии электропередачи ВЛ-220 кВ «Михайловка–Коммунарская» в районе поселка Березовского, обеспечивающей энергоснабжение Алчевского металлургического комбината.

Также отметим, что в районе проведения работ присутствуют зеркальные патрули СММ ОБСЕ, которые фиксируют данные нарушения со стороны ВФУ», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что офицеры Представительства ЛНР в СЦКК и персонал ГУП ЛНР «РСК» не пострадал.

Напомним, своё экстренное заявление о приведении войск в полную боеготовность глава республики Леонид Пасечник сделал именно после неоднократных обстрелов ЛЭП «Михайловка-Коммунарская».

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