ВСУ снова убили мирных жителей ДНР

Украинские террористы обстреляли жилой сектор посёлка Пантелеймоновка близ города Ясиноватая.

Об этом сообщается в местных соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Обстрел произошёл утром 17 февраля. В результате попадания по жилому дому один из подъездов полностью разрушен.

«Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в Пентелеймоновке, где в результате обстрела со стороны ВФУ произошло обрушение половины здания и возник пожар.

Во время разбора завалов спасены три человека», – пишет и.о. главы ДНР Денис Пушилин.