ВСУ снова убили мирных жителей ДНР

Сергей Вредников.  
17.02.2024 13:26
  (Мск) , Донецк
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские террористы обстреляли жилой сектор посёлка Пантелеймоновка близ города Ясиноватая.

Об этом сообщается в местных соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы обстреляли жилой сектор посёлка Пантелеймоновка близ города Ясиноватая. Об этом сообщается в...

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Обстрел произошёл утром 17 февраля. В результате попадания по жилому дому один из подъездов полностью разрушен.

«Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения двухэтажного многоквартирного дома в Пентелеймоновке, где в результате обстрела со стороны ВФУ произошло обрушение половины здания и возник пожар.

Во время разбора завалов спасены три человека», – пишет и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

Сообщается о гибели четырёх мирных жителей, ещё шестеро получили ранения, в том числе дети. Среди погибших есть девочка 2009 года рождения.

Предположительно удар был нанесён из РСЗО «Хаймарс».

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