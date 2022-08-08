ВСУ снова ударили по двум мостам в Херсоне. Сгорела техника, устранявшая последствия первого удара

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Новости Украины

ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, в результате сгорела строительная техника, с помощью которой мост должны были укрепить после повреждений от первого удара ВСУ.

«Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток, на этом направлении. Он имеет свои результаты, он имеет попадания – достаточно серьезные – как по Антоновскому, так и по Каховскому мостах», – сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Кроме того, украинские военные заявили об уничтожении нескольких баз с боеприпасами.

От удара сгорела техника строителей, которые ремонтировали на нем дорогу, сообщают пророссийские власти региона. Однако конструкции моста дополнительных по сравнению с предыдущими повреждений не получили.

Момент прилета по мосту попал на видео заснятое очевидцами.



«Живем возле Антоновского моста. Вот что падает с неба», – местные паблики цитируют очевидуев и публикуют фото осколков снарядов.





«Ждём видео с места событий и отчёта, сколько ракет HIMARS были сбиты мостом в результате «жеста доброй воли», – ехидно прокомментировали обстрел админы телеграм-паблика «Ху**вый Херсон».

Также местные паблики сообщают о звуках автоматных очередей в городе и о взрывах за его пределами.