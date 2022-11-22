ВСУ собираются «ликвидировать» сухопутный коридор в Крым

ВСУ усилят артиллерийский обстрел Запорожской области, чтобы измотать «врага» и осуществить наступление на Мелитополь. Только после этого можно будет говорить о движении на Крым.

Об этом в эфире Espreso.TV заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны говорить о несколько ином развитии событий. И здесь речь идёт о том, что мы используем ту же самую концепцию «бесконтактной борьбы». Я бы её немножко расширил. Потому что в настоящий момент противник находится в очень уязвимом положении, поскольку на левом берегу Херсонщины, по большому счету, негде спрятаться от наших средств поражения. А разведка работает очень хорошо. Мы накрываем их и можем перекрывать, либо наносить удар по выходам из Крыма, таким образом, ослабляя противника, – рассуждал Грабский. – Что касается Мелитополя, то он является настолько важной статической задачей для всех, что скрыть это невозможно. Мелитополь является узловым центром коммуникаций, с освобождения которого фактически можно прекратить разговоры о существовании сухопутного коридора между Россией и Крымом. Это поставит в очень сложное положение оккупантов, которые пока что оперируют на левом берегу Херсонщины. И тогда мы создадим все условия для дальнейшего освобождения. Крыма, но только после освобождения Мелитополя и продвижения на Токмак и выходом в Бердянск, либо на Кирилловку на побережье Азовского моря».

Украинский полковник запаса продолжил, что в рамках «безконтактной борьбы» ракетные удары будут наносится по местам дислокации российских войск, складам боеприпасов и командным пунктам.

«Мы уже работаем в этом направлении. Если взять статистику, то достаточно регулярно мы получаем информацию о том, что по Мелитополю наносятся определённые удары, которые выматывают врага. Хотелось бы, конечно, чтобы после какого-то прицельного удара противник побежал, но на войне так не бывает, это изнурительная и кропотливая работа, которая требует времени», – заключил Грабский.

Он предположил, что российская армия может сосредоточить на запорожском направлении определённое количество сил и средств, которые были выведены из Херсона, поскольку для командования спецоперацией прорыв на Запорожье имеет принципиальное значение.