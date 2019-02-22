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22.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ сосредоточили силы на уничтожении гражданской инфраструктуры ДНР

Украинские военные вооружённые формирования сосредоточили огонь в Донбассе по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошедшей неделе украинские боевики сосредоточили свои агрессивные действия на уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины повреждены 3 гражданских автомобиля, 2 участка газопровода, частично разрушены 29 домостроений. В населённом пункте Горловка остались без электричества более трех тысяч абонентов», – сообщил Басурин.

Кроме того, по его информации, военнослужащие 93-й бригады в очередной раз обстреляли из 120 и 82 мм минометов населённый пункт Васильевка, а также район насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода во время смены персонала.

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