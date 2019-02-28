ВСУ состряпали ложную карту позиций, чтобы обвинить ЛНР в обстреле ОБСЕ

28.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинская сторона предоставила карту с искажённым расположением своих позиций с целью обвинения в обстреле представителей миссии ОБСЕ Народную милицию ЛНР.

Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, киевские силовики 26 февраля по приказу командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева открыли огонь по представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и ремонтной бригаде водоканала в районе Золотого-5.

«Поздно вечером 27 февраля штаб «ООС» опубликовал некую карту, и со ссылкой на неё заявил, что огневая позиция, с которой велся обстрел в сторону гражданских работников и международных наблюдателей СММ ОБСЕ, может принадлежать только Народной милиции ЛНР. В штабе «ООС» также заявили, что в указанном районе априори не может быть подразделений ВСУ в связи с тем, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее чем 2800 метров», – рассказал Андрей Марочко.

Он также отметил, что командование ВСУ таким образом осуществило неудачную попытку оправдаться и переложить ответственность на военнослужащих Народной милиции ЛНР за очередную вооруженную провокацию в отношении сотрудников миссии ОБСЕ.

«Представленная украинской стороной схема, якобы подтверждающая причастность Народной милиции к обстрелу патруля СММ ОБСЕ, является полной профанацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», – отметил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Андрей Марочко предположил, что украинское командование преднамеренно отобразило на схеме ложные позиции своих подразделений на удаленном расстоянии от линии разграничения сторон, с целью ввести общественность и руководство спецмиссии в заблуждение. Позиции же Народной милиции, по информации Марочко, согласно Минским соглашениям, находятся за пределами участка разведения сил и средств.

«Анализ информации из ежедневных отчетов СММ ОБСЕ о наличии вооружения ВСУ в пределах участка разведения позволяет утверждать, что огонь велся украинскими боевиками с юго-восточной окраины подконтрольного ВСУ населенного пункта Золотое-4. Это наглядно продемонстрировано на схеме, опубликованной представительством ЛНР в Совместном центре контроля и координации», – добавил в заключение Марочко.