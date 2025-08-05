Должно начаться международное расследование в отношении многочисленных преступлений киевского режима против жителей Донбасса и Курской области.

Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН заявил постпред КНДР в организации Ким Сон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СВО, которую начала Россия, была обусловлена действиями самого Киева, который предпринял безрассудные меры в отношении Донбасса, героизировал коллаборационистов и нацистов. Даже до СВО Киев нарушал международное гуманитарное право, совершал неизбирательные бомбардировки, похищения, пытки, а также истребление русскоязычных на Донбассе», – сказал Сон.

Дипломат обвинил западные страны в вооружении нацистского режима и «подстрекании совершать военные преступления», в том числе в Курской области.

«Более 300 человек было убито в Курской области. Военнослужащие ВСУ получали приказ убивать всех русскоязычных. Всё это вызывает крайнюю обеспокоенность. Лица, которые сотрудничали с российской властью, подвергались пыткам и убийствам. Имели место массовые казни гражданского населения. Это геноцид.

Наша делегация настаивает на проведении независимого расследования в соответствии с нормами международного права, чтобы установить всех виновных в преступлениях против человечности. Никто не должен уйти от ответственности за эти гнусные преступления. Правосудие – наш долг.

СВО, которую проводит российская армия и народ, являются демонстрацией непобедимой силы и стремления к миру и стабильности. Это правое дело. Мы заявляем о нашей солидарности с российским правительством и народом в их стремлении к защите национального суверенитета, территориальной целостности и безопасности», – сказал он.