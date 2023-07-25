ВСУ создали угрожающую ситуацию на южном фланге Артёмовска – военкоры

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Подразделения ВСУ не переставая атакуют фланги Артемовска. И если на северном (правом) фланге войска РФ им дали отпор, то на южном (левом) – националистам удалось продвинуться вперед.

Об этом сообщают добровольцы, ведущие телеграм-канал Русский легион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВСУ заняли на 90% лесополосу на западной окраине Клещеевки. Российским войскам удалось стабилизировать фронт на правом фланге Артемовска, а вот на левом — ситуация тяжёлая.

Бойцы отражают ожесточенные штурмы украинской армии в районе Клещеевки. На севере (правый фланг) фронтовая обстановка сложилась в нашу сторону путëм возвращения контроля над рядом территорий в лесопосадках и опорных пунктов в районе Ягодного, а также возвращения контроля над окраинами Берховки. Противник отошёл по границе Берховского водохранилища. Немалую роль в перекройке карты сыграло то, что на участок прибыл в усиление дополнительный личный состав одного из подразделений ВС России. Но также стоит отметить, что увеличив численность подразделений на линии боевого соприкосновения, противник смог занять зону важного укрепрайона на участке северо-восточнее Хромово в направлении Ягодного. По-видимому, оппонент понял, что пока не срежет выступ у вышеупомянутого Ягодного, продавить нашу оборону у Берховки до конца не выйдет. Также на данном фланге ВС России добились успеха в контратаке в низине севернее Дубово-Васильевки отбросив 56-ю ОМПБр ВС Украины в сторону Орехово-Васильевки», – пишут добровольцы.

Однако, они отметили, что на южном фланге Артёмовска ситуация тяжёлая.

«В свою очередь, на юге (левом фланге) ситуация развивается кардинально противоположным образом, и не в нашу сторону. Подразделения ВС России были вынуждены отойти и оставить ряд территорий с опорными пунктами и господствующими высотами, даже несмотря на то, что также были усилены союзными подразделениями. Противник также изменил подход в тактике, если ранее основной ударный кулак составляли такие подразделения как – 24-я ОШБр «Айдар», 3-я ОШБр «Азов» и 80-й ОДШБр ВС Украины, то сейчас противник по ряду информации прибег к той тактике, что я встречал на Николаево-Криворожском направлении, когда ВС Украины задействовали подразделения сил территориальной обороны и/или мобилизованных, отправляя их на штурмовые мероприятия, которые имели цель вымотать силы ВС России, а также опустошить боекомплект наших сил. Также отмечалось повышенное использование осколочно-

фугасных снарядов к гранатомëтам, с целью на максимальное поражение осколками и выведения из боя ранеными личного состава ВС России. В вопросе изменения контроля территорий к югу от Бахмута противник в лице ВС Украины занял леспополосу почти (90%) на всей протяжëнности западной окраины Клещеевки, а также старательно пытается развить успех к северу от населённого пункта с целью отрезать дорогу, которая соединяет саму Клещеевку и непосредственно Артемовск», – сообщает Русский легион.

Военкор Геннадий Дубовой говорит об обстановке под Артемовском как о крайне тяжёлой.

«Крайне тяжёлое положение под Бахмутом. Его, как я и прогнозировал, ВСУ пытаются любой ценой отбить. Вражеские ресурсы сообщают о захвате позиций в районе Андреевки, жесточайшие бои идут сейчас у Клещеевки. Эти населенные пункты южнее Бахмута представляют собой важные точки для контроля над руинами города. Наши подтягивают подкрепления, но пока всё сложно…», – сообщает Дубовой.

Военкор Александр Коц подтверждает переход Клещеевки в серую зону.

«По Артемовскому направлению: Часть высот у Клещеевки противник занял, что дало ему возможность зайти в юго-западную часть поселка. Идут бои, полностью населенный пункт никто не контролирует. При этом вражеская арта активно применяет кассетные боеприпасы. На этом направлении такого количества давно не было, видимо из свеже привезенного. Южнее Клещеевки хохол активизировал действия у села Андреевка. Спикер группировки ВСУ «Восток» даже заявил о его взятии, сообщив, что это позволит окружить Бахмут. Ну, тут на карту достаточно посмотреть, что до окружения там еще, как до членства в НАТО раком. Но, безусловно, о безопасности южной нити снабжения через Опытное стоит подумать уже сейчас», – написал Коц.