ВСУ спасают надувными резиновыми изделиями

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия будет использовать надувные модели бронетехники, чтобы вызывать на них огонь противника и отвечать уже с других позиций…

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фонд «Вернись живым», который возглавляет Чмут, представил министерству обороны надувные макеты бронетехники и там одобрили идею с их использованием.

«Идея в чем? Формировать ложные позиции, иметь возможность разворачивания на соответствующих направлениях условно трех машин, которые замаскированные, которые имитируют работу артиллерии. При этом, иметь какую-то станцию разведки американскую и где-то в соответствующем квадрате контрбатарейную артиллерию. Противник беспилотником определяет наши САУ, вот эти, открывает по ним огонь, РЛС перехватывает, по координатам определяет откуда ведется огонь и уже контрбатарейная артиллерия уничтожает противника…

У русских количество высокоточного оружия тоже не безгранично, оно исчерпаемо. И таким образом можно вытягивать их оружие на такие ложные цели – пусть тратят на них, чем на настоящие», – заявил Чмут.

При этом, он подчеркнул, что Украина даже в вопросе резиновых изделий отстала от России на полтора десятка лет.

«Специальный материал, я не знаю, типа резины – он надувной. Быстро разворачивается, быстро сворачивается и очень прикольно там. Есть тактические задумки, как это можно применять. Даже сейчас в ВСУ можно делать ложные позиции, выманивать противника. Но россияне к этому дошли лет 15 назад, на самом деле. В других странах есть подразделения, которые этим занимаются и последние конфликты – Сирия, Ливия, Карабах, они чудесно показывают, насколько важна маскировка и такие ловушки, которые выманивают силы врага», – сказал эксперт