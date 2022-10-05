ВСУ спешат, пока ядерное оружие РФ не сыграло миротворческую роль – Карасев

Новости Украины

Расширение СВО на Украине до масштабов глобальной мировой холодной войны приведет к тому, что в конечном итоге ядерное вооружение США и России в качестве сдерживающего фактора приведет к какому-либо варианту заключения мира.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшем будущем Украина постарается, на это нацелено руководство, как можно больше освободить территорий. Вот сейчас, за месяц-за два. Потому что нужно исходить из того, что Россия может, все-таки, выровнять ситуацию и по численности на линии фронта, и по военной подготовке. И тогда может быть зафиксирован статус-кво. Но вы правы в том, что в военно-дипломатическом смысле, в военно-техническом смысле – Украина зависима, и полноценные боевые действия она может вести, только имея военную помощь, реальную военную помощь со стороны США и ключевых государств североатлантического альянса и западной Европы. И конечно, все будет решаться там, ими. На это же и расчет Путина. Включение, переформатирование или расширение СВО в такую новую большую холодную войну, а в холодной войне всегда играл принцип ядерного сдерживания, принцип ядерного паритета между США и СССР. Как раз расчет Путина на то, чтобы, уже опираясь не только на аргумент сухопутной военной операции и боеспособности российских ВС, а опираясь именно на то, что Россия и США являются великими ядерными державами, в сухопутном варианте Россия показала, что она не может быть великой ядерной державой, потому что она проигрывает Украине – да, при помощи НАТО, оперативной, технической, но проигрывает. А вот ядерное, тут совсем другое. Неконвенциональные виды оружия. Это другое. Скажем так, где действует асимметричный принцип. Именно поэтому расчет Путина, при расширении войны в холодную войну, глобализированную, в мировую холодную войну. Война не с Украиной, война с Западом. С США. Вот ключевой посыл был в речи Путина. Это и должно заставить Америку задуматься, а затем уже повлиять на Украину с тем, чтобы выйти на какую-то дипломатическую, переговорную позицию», – рассуждал Карасев.

Он допустил, что руководство Украины в курсе того, что вскоре США будут принуждать Киев к миру, поэтому старается захватить как можно больше освобождённых от ВСУ территорий.

«Ну, а главное, наверное, перед выборами в конгресс США, тут остался почти месяц, сделать так, чтобы американцы восприняли, как реальный ядерный шантаж Путина, и таким образом ядерный аргумент включился в качестве миротворческого. Потому что ядерное устрашение оно не наступательное, это орудие сдерживания. Поэтому оно может быть либо применено, но тогда для всех конец, ну, по крайней мере, и в США, и России. Либо ядерное оружие становится фактором сдерживания военных активностей двух ключевых блоков. Ну так было во время холодной войны, во время так называемого мирного сосуществования. И тогда – для того, чтобы мир не был под риском ядерного конфликта и применения неконвенционального оружия, вот тогда и будут, конечно, принуждать Украину к тому, чтобы войну заканчивать. Возможно, наше руководство это тоже принимает в расчет, поэтому сейчас идут активные бои, и все делается для того, чтобы развивать наступление на поле боя. Для того, чтобы, когда, возможно, наступит момент для того, чтобы садиться за стол переговоров, максимально возможная часть территории Украины, которая оккупирована, была освобождена. А, кончено, в самом оптимальном варианте, в лучшем варианте, полностью были освобождены, прежде всего, Запорожская и Херсонская области», – трепался политолог.