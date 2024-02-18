ВСУ спешно сооружают аналог «линии Суровикина», чтобы остановить русскую армию под Авдеевкой

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ВСУ будут пытаться не допустить, чтобы занявшие Авдеевку русские продвигались дальше на запад «по следу войск, что отходят».

Об этом в эфире радио «NV» заявил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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«Есть информация, что наши за сёлами зацепились, встали и заняли линию обороны. Насколько она эффективна – увидим в ближайшее время. Противник осознает, что линия обороны еще не такая устойчивая. И это наша проблема – что ее раньше надо было строить, минировать, – чтобы бойцы сразу зашли на нее, и она сразу стала, как у российских оккупантов на запорожском направлении – там сильная, мы не смогли ее прорвать, и что-то такое должно быть и у нас», – сказал Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат выразил надежду, что российской армии «развивать успех будет непросто – потому что в Авдеевке было полу-окружение, а теперь линия обороны выровнялась».

Однако Костенко тут же признал, что Россия имеет тотальное преимущество в воздухе, и это сильно осложняет положение ВСУ, которым приходится зарываться в землю под ударами авиабомб.

«У россиян, к сожалению, лучше самолеты. Мы не можем подлетать близко и сбивать. Их радары видят дальше, а их ракеты поражают нас, когда наши радары их еще даже не видят. F-16 не дадут возможности им хотя бы подлетать так близко к линии боестолкновения», – сказал украинский депутат.

«Накаты КАБами показали свою эффективность. Пока мы не прикроем небо, думаю, они будут продолжать использовать», – добавил Костенко.

Следует отметить, что сегодня западные СМИ сообщили о том, что Украина получит первые F-16 лишь к лету.

Тем временем, Костенко признал, что угрожающая для ВСУ ситуация сегодня не только под Авдеевкой.

«На херсонском направлении также непростая ситуация. Там противник также использует КАБы, артиллерию. Несколько направлений серьезных, в том числе для того, чтобы мы не могли взять и перебросить резервы. Но Купянский и Авдеевский – самые горячие направления», – сказал депутат Рады.

Помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин прогнозирует, что российская армия предпримет несколько попыток наступления в ближайшее время.

«Фронт будет выравнен по линии, которая позволит создать плацдарм для дальнейшего развития наступления в весенней кампании, которая обещает быть очень яркой и можно сказать – судьбоносной. Важно понимать, что в случае выхода на переговоры, которые, скорее всего, будут после выборов в США, ну или резкого изменения ситуации на фронте, наши оппоненты будут настаивать на фиксации границ по линии соприкосновения на момент переговоров. Думаю, что именно это сейчас в картине мира оппонентов как стартовая переговорная позиция нашего президента. Их логика понятна, хотя, это их логика. В связи с этим, скорее всего наша армия будет пытаться занять стратегически-важные для безопасности страны, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Направления в общем понятны, вопрос только в возможностях ВПК, уровне поддержки тыла и умении и желании командиров учиться», – написал Алехин.