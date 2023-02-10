ВСУ способны на последний рывок – после этого НАТО придётся вводить войска

ВСУ способно осуществить только одно наступление, после которого силы иссякнут, и Западу придется либо вводить войска на Украину, либо война закончится. Атака на крымском направлении в любом случае будет отбита, поскольку к ней все готово.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил офицер оборонного ведомства ДНР Максим Дроздов, позывной «Индус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я это часто говорю и повторюсь: воюю с 2014 года, и мы каждую весну и каждую осень были готовы к наступлению, – отметил он. – Мы ожидали в этот период и обострения, и наступление. Мы с этим жили, что вот сейчас дороги замёрзнут, сейчас пойдёт наступление, и это нормальное стандартное состояние на войне, когда мы ждём их наступления, а они ждут нашего. Я был сейчас в Крыму и видел, какие там полосы обороны, какие меры предпринимаются. У противника нет никаких шансов, если он попробует сунуться. Я, наоборот, только «за», пускай попробует. Скорее всего, привезёт нам своего железа. Опять же, ребятам нужны «Леопарды», нужно поднимать благосостояние. Так что нормально, пускай едут. Вы сами знаете, как часто в Крым приходили иностранцы и с крестами, и на броне, и что после этого оставалось. Ну, будет ещё один памятник, третий».

По словам военного офицера, линии обороны на подступах к Крыму подготовили множество сюрпризов противнику.

«Вы знаете, для противника пускай останется много сюрпризов, что они из себя представляют. Это чудеса инженерной мысли, которые подготовлены грамотно, планово, в нужных местах и нужными умелыми профессионалами и командирами. И я уверен, что противника ожидает много сюрпризов. Пусть пробуют, обломают уже окончательно свои зубы. Больше, чем на одно наступление, я уверен, у украинской армии сил не хватит. Дальше Западу придется снять маски и участвовать активно и лично, либо же всё, война закончится. Они больше одного наступления не вывезут», – уверен «Индус».

Он не стал прогнозировать сроки окончания специальной военной операции, поскольку ситуация не стабильная, и все зависит от положения внутри самой Украины и решений ее кураторов.

«Из своего опыта я вам так скажу: у нас противник настолько нестабильный, настолько непредсказуемый, что он мне постоянно напоминает обезьяну с гранатой. От него можно ожидать всё, что угодно, и даже то, что завтра Зеленский, к примеру, уедет из страны, они поднимутся на Майдан, свергнут, и к власти там придёт какой-нибудь ставленник, который захочет подружиться. Так и то, что они будут упираться до конца и придут поляки, которые будут в этом помогать. Ситуация настолько непредсказуемая, что я на всякий случай себя и своих бойцов готовлю к худшим исходам, а настраиваю на лучшее. Надо заниматься и готовиться, и быть готовым выполнить любой приказ, – подчеркнул «Индус».

«На одно наступление максимум хватит ВСУ, так сказать, на Курскую дугу, в котором мы их уже обломаем, сломаем хребет, а дальше пойдёт стагнация, которая не может продлиться долго. А там поживём – увидим. Только Бог знает, как и что оно будет. А Бог с нами, и это все знают», – заключил военнослужащий.