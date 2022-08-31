«ВСУ срывают референдум. Успешность наступления значения не имеет» – Белковский

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Новости Украины

Украина боится пророссийских референдумов на потерянных ею территориях, поэтому готова идти на изначально провальные военные наступательные операции, лишь бы «технически и физически» помешать сказать своё волеизъявление жителям.

Об этом в эфире You-Tube канала «Iton tv» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос ведущего о наступлении ВСУ на херсонском направлении, Белковский высказал мнение, что Украина таким образом старается сорвать референдумы.

«Для Украины сейчас самое главное это не допустить проведения в Херсонской и Запорожской областях референдумов, которые легитимируют фактическую аннексию этих территорий. В то время как Россия напротив, такие референдумы стремится провести, если не в сентябре, изначально планировалось 11 сентября, в единый российский день голосования, то по крайней мере, осенью. Буквально на днях Сергей Кириенко, кремлёвский куратор внутренней политики, который непосредственно занимается этим вопросом заявил, что по его данным, если в Донецкой и Луганской областях порядка 92% жителей хотят перейти под юрисдикцию России, то в Херсонской и Запорожской областях 75-77%, и эти цифры растут. Так или иначе целевые установки у Кремля уже определены и сформулированы», – сказал эксперт.

«Соответственно главная задача Украины – военная дестабилизация этих регионов настолько, чтобы проведение референдумов было невозможно физически и технически. В этом смысле насколько успешным будет наступление, не так важно. Важно, чтобы оно было перманентным как революция», – заявил Белковский.