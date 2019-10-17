17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
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ВСУ стали еще ближе к НАТО

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 0906 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение поддержали 278 народных депутата. “Против” – 0, “воздержались” – 22, не голосовали – 92. Ни одного голоса за закон не дала фракция ОПЗЖ.

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Принятие закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы), по мнению авторов законопроекта, позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонки “NATO Code” по STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

1 октября комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 0906 относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы.

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