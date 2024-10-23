ВСУ становится все сложнее на Курщине. Нас начнут выдавливать – полковник СБУ

Россия в ближайшие дни активизирует операцию по вытеснению ВСУ из Курской области, поскольку украинским формированиям все сложнее вести там оборону.

Об этом в эфире 24 канала заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие день-два, в третьей декаде октября активные боевые действия начнутся. И противник начнет выдавливать. Ситуация тяжелая, но Генеральный штаб прекрасно в этом разбирается и делает все возможное, чтобы перебросить туда резервы. Ну а во-вторых, наша мобильная оборона должна быть более профессионально выполняющей боевые задания. Самое главное – это связь с вышестоящими штабами. А погода накладывает на нас определенные условия и угрозы.

Дело в том, что дорог там особо-то нет, в основном дороги грунтовые, а с учетом того, что все размывается, а техника у нас колесная – колесная техника по грунтовым дорогам, которые размыты, особо не проходит. А гусеничной техники у нас там минимальное количество, в основном колесная для активных маневренных действий. Поэтому ситуация тяжелая – чем больше погода будет ухудшаться, тем нам будет тяжелее вести маневренные действия и противодействовать наступательным порывам противника», – заявил Стариков.