29.08.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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«ВСУ становятся уязвимыми для противника» – Тымчук



Выпрямляя линию фронта занятием поселков в “серой зоне”, украинские подразделения подставляются тем самым под огонь.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский пропагандист, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, отвечая на вопрос, как работает механизм занятия ВСУ населенных пунктов в “серой зоне” и как далеко может продвинуться украинские военные.

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Он признал, что к этому явлению у него неоднозначное отношение, поскольку близость к позициям противника не всегда играет в пользу ВСУ.

“С военной точки зрения это палка о двух концах. С одной стороны, мы можем улучшать свою позицию, выпрямлять линию фронта, что, безусловно, играет нам в плюс. С другой стороны, чем ближе мы находимся к позициям врага, тем уязвимее мы становимся, особенно учитывая, что во времена так называемых перемирий его в первую очередь сохраняют Вооруженные силы Украины. Инициатором различных вооруженных провокаций и обстрелов являются российские оккупационные войска”, – утверждает пропагандист.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Тымчук отметил возросший уровень артиллерии ЛДНР.

Также он проболтался, что украинская армия не готова к войне.

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