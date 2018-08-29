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«ВСУ становятся уязвимыми для противника» – Тымчук
Выпрямляя линию фронта занятием поселков в “серой зоне”, украинские подразделения подставляются тем самым под огонь.
Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский пропагандист, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, отвечая на вопрос, как работает механизм занятия ВСУ населенных пунктов в “серой зоне” и как далеко может продвинуться украинские военные.
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Он признал, что к этому явлению у него неоднозначное отношение, поскольку близость к позициям противника не всегда играет в пользу ВСУ.
“С военной точки зрения это палка о двух концах. С одной стороны, мы можем улучшать свою позицию, выпрямлять линию фронта, что, безусловно, играет нам в плюс. С другой стороны, чем ближе мы находимся к позициям врага, тем уязвимее мы становимся, особенно учитывая, что во времена так называемых перемирий его в первую очередь сохраняют Вооруженные силы Украины. Инициатором различных вооруженных провокаций и обстрелов являются российские оккупационные войска”, – утверждает пропагандист.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Тымчук отметил возросший уровень артиллерии ЛДНР.
Также он проболтался, что украинская армия не готова к войне.
Метки: Дмитрий Тымчук, конфликт в Донбассе, серая зона
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