ВСУ ставят под удар стратегические объекты Донбасса
Украинские военные разместили запрещённую Минскими договорённостями боевую технику на территории тепловой электростанции в подконтрольном городе Счастье на Луганщине.
Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В населенном пункте Счастье на территории ТЭС зафиксировано нахождение четырех единиц РСЗО «Град», а на городском стадионе размещены три гаубицы Д-30», – отметил он.
По словам представителя оборонного ведомства, нахождение техники ВСУ в непосредственной близости от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры подвергает опасности жизнь мирного населения.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.