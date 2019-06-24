ВСУ ставят под удар стратегические объекты Донбасса

24.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные разместили запрещённую Минскими договорённостями боевую технику на территории тепловой электростанции в подконтрольном городе Счастье на Луганщине.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В населенном пункте Счастье на территории ТЭС зафиксировано нахождение четырех единиц РСЗО «Град», а на городском стадионе размещены три гаубицы Д-30», – отметил он.

По словам представителя оборонного ведомства, нахождение техники ВСУ в непосредственной близости от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры подвергает опасности жизнь мирного населения.