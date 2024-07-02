Размножение на Украине новых бригад ВСУ – это бесполезная занятие. Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас все точно понимают – тогда могли не понимать, тогда еще было контрнаступление и так далее, могли не до конца отдавать себе отчет, что, наверное, на какой-то момент нужно останавливаться. И все равно, армия была 250, стала миллион 300, силы обороны. И эти новые бригады нужно было создавать. И были возможности, потому что для них Запад передавал вооружение и военную технику.

Сейчас этих возможностей нет, вооружение и военная техника на комплектование новых бригад не приходит или приходит в минимальном количестве, на поддержку штанов старых. Возникает вопрос – вот сейчас-то новое зачем? Гораздо выгоднее пополнять старые, потому что там костяк людей с традициями, с опытом, слаженный, боевой и так далее, и так далее. И этот костяк можно расширять», экс-советник ОП.