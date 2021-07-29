ВСУ страдают от нашествия вшей

ВСУ страдают от нашествия вшейНовости Украины
В Донбассе в одном из подразделений ВСУ выявлено двадцать пять украинских боевиков, страдающих от вшивости.
Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Помимо небоевых потерь, в частях и подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», отмечаются случаи заражения украинских боевиков паразитарными заболеваниями», – говорится в сообщении.
Так, в одном из подразделений была выявлена вспышка платяного педикулеза – этой разновидностью вшивости заразились двадцать пять боевиков.
«Согласно проведенному разбирательству, причиной заражения военнослужащих стало прибытие в расположение 1-го батальона двух военнослужащих, откомандированных из состава 128 горно-штурмовой бригады», – пояснили в НМ ДНР.
Сами же прибывшие военнослужащие отрицают факт заноса вшивости, обвиняя во вспышке заболевания отсутствие в батальоне элементарных санитарных условий.
«По уточненным данным стало известно, что в связи с многочисленными жалобами военнослужащих на неудовлетворительные бытовые условия, в соединение из штаба «ООС» отправлена бригада инфекционистов для санитарной обработки одежды и нательного белья», – резюмировали защитники Донбасса.
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