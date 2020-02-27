ВСУ строят в Мариуполе натовский военгородок

27.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинское военное командование возводит в прифронтовом Мариуполе военный городок для постоянной дислокации 56-й бригады ВСУ.

Об этом сообщили в новостном агентстве «Армия Inform», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже выделены средства на строительство инфраструктуры бригады по стандартам НАТО в городе Мариуполе, где будет предусмотрена административная, парковая и жилая зоны. Затем военнослужащие бригады смогут после решения ряда бытовых и жилищных проблем больше сосредоточиться на вопросах боевой подготовки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что административно-жилой комплекс возводится в месте постоянной дислокации бригады по стандартам НАТО и будет вмещать в себе мотопехотный батальон, военный автопарк, столовую, а также административную, жилую и парковую зоны.

Строительство базы проинспектировал глава оперативного командования «Юг» генерал-майор Игорь Палагнюк.

При этом точное местоположение военного объекта не разглашается.