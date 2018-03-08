08.03.2018, Киев , Николай Кузнецов

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ВСУ стягивают гаубицы, зенитки и тяжёлые миномёты к Донецку

Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала украинскую технику в непосредственной близости к Донецку. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второго марта за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини‑аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 2 зенитных ракетных комплекса (9К33 «Оса») недалеко от населённого пункта Подгородное (73 км к северу от Донецка).

Четвёртого марта в жилом районе населённого пункта Тимофеевка (39 км к северо‑западу от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 6 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

Шестого марта наблюдатели видели четверых военнослужащих Вооруженных сил Украины и 120‑мм миномет (неустановленного типа) на обочине дороги возле населённого пункта Михайловка (37 км к северо‑западу от Донецка).

Члены патруля Миссии зафиксировали зенитный ракетный комплекс (9K33), двигавшийся на юг по автодороге H21 на южной окраине н.п. Новоайдар (49 км к северо‑западу от Луганска)», − говорится в сообщении.